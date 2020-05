Molukse gemeenschap Doesburg loopt Solidariteitsmars

DOESBURG- Zaterdagavond 8 mei werd er in Doesburg door een grote groep Molukkers een solidariteitsmars gehouden. Met trommels en vlaggen werd gedemonstreerd tegen het feit dat er zeven mensen in Indonesië zijn opgepakt omdat ze de Molukse vlag toonden. In verschillende steden in het land vond een soortgelijke mars plaats, die vast werd gelegd op film. Op deze manier wilden zij Molukkers in Indonesië een hart onder de riem steken.

Rond de 100 mensen liepen in Doesburg over de straat voor de Molukse kerk. De demonstranten, die soms dicht bij elkaar liepen, zorgden voor opgetrokken wenkbrauwen bij omstanders. Er was verontwaardiging over het feit dat de gemeente dit in coronatijd kon toestaan. Een woordvoerster van de gemeente Doesburg liet weten dat er voorafgaand aan de actie goed overleg is geweest tussen de gemeente en de actievoerders. “Het recht om te demonstreren staat in de grondwet, hier is dus ook geen vergunning voor nodig. Er is een gesprek geweest met de burgemeester en die heeft besloten dat de mars onder strikte voorwaarden gelopen mocht worden.” De mars mocht maximaal 30 minuten duren, er moest een vaste route gelopen worden en de richtlijnen van het RIVM moesten worden opgevolgd. De woordvoerster liet weten dat handhaving aanwezig was om alles in goede banen te lijden en dat ingrijpen, voor zover bekend, niet nodig is geweest.

Foto: Hanny ten Dolle