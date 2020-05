Mogelijk glasvezel in De Steeg, Ellecom en Rozendaal

REGIO – Nu in het buitengebied van Rheden en Rozendaal glasvezel wordt aangelegd, voert Glasvezel buitenaf campagne in de dorpen De Steeg, Ellecom en Rozendaal. Tijdens de campagne in het buitengebied bleek namelijk dat er ook in deze dorpen veel vraag was naar glasvezel. Als per dorp minimaal 35 procent meedoet, worden ook deze dorpen voorzien van een snel netwerk.

Momenteel wordt glasvezel aangelegd in het buitengebied van de gemeenten Rheden en Rozendaal. Naar verwachting heeft eind dit jaar iedereen die zich tijdens de vraagbundeling heeft aangemeld een werkende aansluiting.

Nu wil Glasvezel buitenaf aan het werk in de dorpen De Steeg, Ellecom en Rozendaal. Het is de bedoeling dat minimaal 35 procent van de huishoudens zich vooraf aanmeldt. De vraagbundeling eindigt op 18 mei, dan wordt bekeken of er genoeg belangstelling is.

Normaal gesproken worden in deze fase bijeenkomsten georganiseerd om de inwoners van de dorpen te voorzien van informatie. Dit kan nu niet doorgaan. Daarom biedt Glasvezel buitenaf de mogelijkheid webinars te volgen, waarin alles wordt verteld over glasvezel en het ook mogelijk is om vragen te stellen. Kijk hiervoor op glasvezelbuitenaf.nl.

Daarnaast zijn er pop-up stores geopend, waar informatie kan worden afgehaald en aanmeldformulieren kunnen worden ingeleverd. Deze zijn te vinden bij Brood- en banketbakkerij Samberg in Ellecom en Bakkerij Tom van Otterloo in De Steeg.

De campagne van Glasvezel buitenaf heeft een lokale insteek: voor elk afgesloten abonnement draagt het bedrijf 10 euro af aan Natuurspeelplek Ellecom of Muziekvereniging Excelsior. Inwoners kunnen hiervoor hun aanmeldformulier voor glasvezel inleveren bij de initiatiefnemers van de Natuurspeelplek, of bij Muziekvereniging Excelsior.