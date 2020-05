Moederdagcadeautjes voor bewoners Rhederhof

RHEDEN – De bewoners van zorgcentrum Rhederhof zijn zondag 10 mei, Moederdag, verrast met een leuke attentie, verzorgd door Pannenkoekhuis Strijland en Woonwinkel De Heeren van Rheden. Deze lokale ondernemers vonden het op deze ‘bijzondere’ moederdag wel op zijn plaats de bewoners, veelal kwetsbare ouderen, op te vrolijken. “Verbinding zoeken, maken en uitvoeren. Dat vinden we belangrijk in deze coronacrisis”, aldus Hans Westdijk van Strijland en Harm Dijkhuis van De Heeren van Rheden. Met een lekker muziekje op de achtergrond nam mevrouw Baerends, één van de leidinggevenden de attenties in ontvangst, waarna ze werden verdeeld onder de bewoners.

Op de foto staat links Hans Westijk, in het midden mevrouw Bearends en rechts Harm Dijkhuis.