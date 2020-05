Mobiele Anjeractie Cultuurfonds

REGIO – Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat 80 jaar en dat wordt gevierd met een speciale jubileumcollecte van 22 tot en met 30 mei. Alle collectende verenigingen mogen dit jaar 100 procent van de opbrengst zelf houden. Deze collecte voor cultuur en natuur in de regio kan nu alleen niet langs de deuren worden gehouden. Daarom sturen de collectanten whatsapp-berichtjes naar hun achterban met de vraag om te doneren voor hun vereniging. Doneren kan ook via anjeractie.nl. In Dieren, Spankeren, Laag-Soeren, Ellecom en De Steeg wordt gecollecteerd door Het Dierens Harmonie Orkest (DHO), Oratorium vereniging Veluwezoom en Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 16.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging. Het fonds zet zich in voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd.