Meer tuinconcerten voor Rhedense zorginstellingen

RHEDEN – Nu de sociale isolatie voor bewoners van zorginstellingen nog wel even blijft, gaat Cultuurbedrijf RIQQ door met haar muzikaal programma voor bewoners en personeel. Ook de komende weken worden er nog regelmatig tuinconcerten gegeven in verschillende zorginstellingen in de gemeente Rheden. Het programma is volgens RIQQ bedoeld om bewoners en personeel een vrolijk moment te bieden, maar ook om artiesten, die het in deze tijd zwaar hebben, een podium te bieden.

Sinds de maatregelen tegen corona in maart aangescherpt zijn, is Cultuurbedrijf RIQQ in samenwerking met de gemeente en Innoforte gestart met tien kleine concertjes en voorstellingen in de tuinen van zorginstellingen. Dit werd zo goed ontvangen bij de bewoners, dat er nu een vervolg komt. Provincie Gelderland, Innoforte en de Rabobank maken dit, in samenwerking met Cultuurbedrijf RIQQ, mogelijk met subsidie en fondsen, speciaal voor sociale initiatieven tijdens de coronacrisis.