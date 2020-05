Meer amfibieëntrek in Rozendaal

ROZENDAAL – Zo’n twintig vrijwilligers hebben afgelopen voorjaar 1.050 amfibieën in Rozendaal overgezet bij het passeren van de Beekhuizenseweg. Het aantal overgezette dieren is groter dan het vorige jaar.

Vorig jaar werden slechts 400 padden en kikkers overgezet, een extreem laag aantal over de afgelopen jaren. De 1.050 van dit jaar zijn een duidelijk herstel, maar het is nog zo’n ruim honderd amfibieën minder dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

De amfibieën trekken van de plek waar ze overwinteren naar een plaats waar ze met elkaar kunnen paren. In Rozendaal zijn dat vooral de vijvers van het kasteel en de Rozendaalse beek. De paddentrek komt goed op gang als het warm en tegelijk vochtig weer is. Dat was afgelopen weken enkele dagen het geval.