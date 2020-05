Man aangehouden na bosbrand in Rozendaal

ROZENDAAL – In het bos langs de Kleinberglaan in Rozendaal heeft donderdagmiddag 7 mei een brand gewoed. De politie heeft kort na de brand een jongeman aangehouden.

Even voor 14.00 uur werd de brandweer gealarmeerd. De politie heeft direct in de omgeving een zoekactie gehouden, omdat het niet uitgesloten was dat de brand was aangestoken. De brandweer heeft het vuur geblust en door de snelle inzet is erger voorkomen.

De politie heeft op de Beekhuizenseweg een man is aangehouden. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de brand. Onderzoek zal moeten uitwijzen of dit ook werkelijk zo is. Hij is meegenomen naar het politiebureau.

Foto’s Roland Heitink/Persbureau Heitink