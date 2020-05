Maaltijdenproject gemeente Brummen aangevuld met bloemetje

GEM. BRUMMEN – De vierhonderd inwoners van de gemeente Brummen, die sinds eind april wekelijks een gratis maaltijd bezorgd krijgen, ontvingen vrijdag 22 mei een extraatje. Bloemenspecialist Adriaan Blom uit Loenen stelde voor iedereen een bloemetje beschikbaar

Het maaltijdenproject is een bijzondere samenwerking van Grand Café de Korenmolen in Eerbeek en Stichting Welzijn Brummen. Het werd in april gestart dankzij het initiatief van een financiële weldoener. Na vier weken meldde zich een nieuwe donateur, waardoor het project met een maand kon worden verlengd.

Ook haakten op dat moment drie studenten van Hogeschool Arnhem-Nijmegen aan. Zij hebben niet alleen het project ondersteund, maar gingen ook op zoek naar een passende aanvulling.

Nadat studenten Daan Buiting, Noa Aufenacker en Merel Wiggers contact hadden opgenomen met Bloemspecialist Adriaan Blom, was hij direct enthousiast. Blom was al bekend met het initiatief en is direct actief aan de slag gegaan. Het sociale hart en enthousiasme van Blom heeft ervoor gezorgd dat de maaltijd van vrijdag de laatste maaltijd vergezeld werd van een mooi en fleurig plantje. Een mooi gebaar en een extra hart onder de riem voor juist die inwoners die het extra lastig hebben in deze periode.

Johan van Zadelhoff van De Korenmolen, waar de maaltijden worden bereid, en SWB-directeur Martine Jurriens zijn erg blij met de inzet van de HAN-studenten en de geslaagde poging om het maaltijdproject een mooie uitbreiding te geven.

Vrijdag 22 mei was de achtste en laatste week waarin vierhonderd mensen een maaltijd ontvingen. Deze personen zijn door Stichting Welzijn Brummen geselecteerd. Het gaat daarbij om ouderen, minder bedeelde en kwetsbare mensen, die het juist in deze tijd extra zwaar hebben.