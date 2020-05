Maaltijdenproject Brummen gaat nog vier weken door

GEM. BRUMMEN – Het Maaltijdenproject in de gemeente Brummen, dat is opgezet door De Korenmolen en SWB, gaat nog even door. De afgelopen vier weken kregen meer dan 400 inwoners een gratis maaltijd bezorgd. Dankzij een nieuwe geldschieter kan dit de komende vier weken worden voortgezet. Ook krijgt het project een verdieping, dankzij de inzet van drie studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

“De saamhorigheid is uniek”, laat Johan van Zadelhoff weten. Hij stelt de keuken van De Korenmolen beschikbaar en zijn medewerkers werken belangeloos mee. “De reacties die de bezorgers krijgen zijn hartverwarmend en ontroerend. Mooi dat we het nog een aantal weken kunnen voortzetten.”

Martine Jurriens, directeur van Stichting Welzijn Brummen, kan dit beamen. “We hebben met elkaar ongeveer 400 inwoners opgespoord die in de periode juist wat extra aandacht en een maaltijd verdienen. Kwetsbare mensen die juist nu zijn aangewezen op hun omgeving.”

Nu er een nieuwe weldoener voor vier weken de kosten van maaltijden voor zijn rekening wil nemen, wordt het project voor dezelfde doelgroep voortgezet. “Bijzonder is dat de weldoener zelf een mantelzorger op leeftijd is, die uit eigen ervaring heeft ondervonden wat de impact is van dit bijzondere project. Zeker nu de coronamaatregelen nog langer van kracht zijn, krijgen ouderen, minder bedeelde en kwetsbare mensen, maar ook bijvoorbeeld mantelzorgers het lastig. We moeten in de komende weken met elkaar verder kijken hoe we hen goed kunnen ondersteunen. Maar zeker is dat de wekelijkse maaltijd een mooi gebaar is en ook een belangrijk contactmoment.”

Wie mensen aan wil melden voor de maaltijd, kan contact opnemen met SWB via tel. 0575-561988 of info@welzijnbrummen.nl.

Het project wordt niet alleen vier weken voortgezet, ook wordt het project vernieuwd en krijgt het een verdieping. “Een van mijn keukenmedewerkers heeft de afgelopen weken als vrijwilliger meegeholpen en kwam met het voorstel om dit unieke project in te zetten voor zijn schoolopdracht.” Het gaat om de 19-jarige Daan Buiting (links op de foto), die zich de komende vier weken over het project gaat ontfermen met zijn studiegenoten Noa Aufenacker (rechts op de foto) en Merel Wiggers. “De drie studenten gaan een belangrijke rol spelen in de organisatie en logistiek van het project. Maar daarnaast gaan ze ook kijken of ze het kunnen uitbreiden,” aldus Van Zadelhoff.

“Dit initiatief past heel goed in het ‘coronahulptroepen-project’ van onze opleiding”, licht Daan toe. “Niet alleen gaan we De Korenmolen en SWB ondersteunen. Ook willen wij graag een extraatje regelen boven op het huidige initiatief. Want naast een maaltijd zou het mooi zijn als de bezorger ook iets anders kan afgeven. Wij denken bijvoorbeeld aan bloemen of tijdschriften.” Daan laat weten dat iedereen die een leuk idee heeft of kan helpen, met hem kan contact op kan nemen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 10251733.