Loopgroep brengt bevrijdingsvuur naar Brummen

BRUMMEN – Een groep van vier lopers van Loopgroep de Jutberg heeft, in samenwerking met de gemeente Brummen, op 5 mei toch het bevrijdingsvuur naar Brummen gebracht. Speciaal in dit bijzondere bevrijdingsjaar liepen de heren Henriks en Liefhebber en de dames Vehof en Bovendorp door Brummen. Hoewel er vooraf geen ruchtbaarheid was gegeven aan de actie, om een samenloop van mensen te voorkomen, werd onderweg heel positief gereageerd. Veel andere verkeersdeelnemers brachten de lopers een spontaan applaus.

Rond 10.00 uur kwam het viertal aan bij het gemeentehuis in Brummen, waar het bevrijdingsvuur werd overgedragen aan burgemeester Alex van Hedel. Hij ontstak het vuur op het monument voor het gemeentehuis. De loopgroep bracht vervolgens met de fakkels nog een saluut bij Tolzicht, waar enkele ramen en deuren geopend werden en luid werd geklapt.