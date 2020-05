Lokale ondernemers hebben steun hard nodig

GEM. RHEDEN – Ze kennen nog geen lokale bedrijven die vanwege de coronacrisis al zijn omgevallen. Maar de drie vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen die we daar in Dieren, Rheden en Velp naar vroegen zijn er wel zeer beslist in dat heel veel lokale bedrijven inktzwarte tijden doormaken. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Supermarkten, drogisten en bouwmarkten plussen flink met hun omzet. Maar aan de andere kant van het spectrum vallen zware klappen in branches als de horeca en kappers.

Ben Denekamp is Centrummanager in Dieren. “Je ziet dat het heel voorzichtig weer iets drukker wordt in winkels”, vertelt hij. “Maar of het genoeg is en nog op tijd komt, is maar de vraag. Ik heb nog niet concreet van sluitingen of faillissementen gehoord.” Ondernemers laten zich niet graag in de kaart kijken. Stille armoede is daar een bekend gegeven. Dat de horeca, kappers en andere contactberoepen zoals nagelstudio’s, schoonheidsspecialisten en pedicuren zware klappen krijgen staat wel vast. “Maar ook in de mode is het bijvoorbeeld zeer slecht”, aldus Denekamp. “Die winkels mogen wel open zijn, maar er komen gewoon veel minder klanten. Het is veel en veel rustiger in de winkelcentra.”

Creatieve ondernemers zullen het wellicht gaan redden, maar de ondernemer die in zijn winkel zit te wachten op klanten, zal het beslist zeer moeilijk krijgen te overleven. Op allerlei manieren worden daarom nieuwe initiatieven gestart. Jan Huurman, Activiteitenregisseur van Veelzijdig Velp: “Mensen die voor de coronacrisis al online kochten, zullen dat misschien nog meer zijn gaan doen. In Velp zijn gelukkig nog veel mensen trouw aan hun leverancier. Dus bellen ze een winkel en komt die het bestelde afleveren. Dat gebeurt gelukkig veel. En als de winkelier de mogelijkheid voor bezorgen niet heeft, dan zorgen wij daar als ondernemersvereniging voor.”

In het dorp Rheden wordt met een groot spandoek bij de rotonde in de N348 aandacht gevraagd voor de plaatselijke ondernemers. Koop lokaal is de strekking daarvan. “Dat is een actie waar we ook zwaarder op in gaan zetten”, vertelt Alex Meerdink van de ORDS (Ondernemers Rheden De Steeg). “Misschien ook wel gemeentebreed. Want het is hard nodig. De supermarkten en bouwmarkten doen het goed, maar de kappers en de horeca maken zware tijden door. We hebben in het dorp Rheden acht horecazaken. Die proberen met afhaal en bezorging nog zoveel mogelijk omzet te realiseren, maar dat zijn niet meer dan doekjes voor het bloeden.”

Meerdink is zelf eigenaar van een aantal winkelpanden in de gemeente en heeft ook in die hoedanigheid te maken met de gevolgen van de coronacrisis. “Ik heb inderdaad afspraken met huurders gemaakt over de betalingen van huur”, vertelt hij, “want ook als verhuurder heb ik er natuurlijk alle belang bij dat mijn huurders deze crisis overleven. Ik ben zelf middenstander geweest en weet hoe moeilijk dat soms is. Ik heb dan ook erg te doen met veel ondernemers.”

Denekamp, Meerdink en Huurman zien inmiddels dat het weer iets drukker wordt in de winkelcentra. Maar ze merken ook dat mensen zeer behoedzaam zijn. “Ze lopen letterlijk met een boog om elkaar heen”, aldus Jan Huurman. Ben Denekamp vult aan: “De sfeer is compleet weg in de winkelstraten. Er zijn geen activiteiten, een aantal zaken is nog gesloten, de horeca kan en mag nog niets. De ambiance is weg. Funshoppen is er niet bij. Dus van een opleving durf ik echt nog niet te spreken. Het is beslist nog geen business as usual. Ik hoop dat de consumenten inzien dat een gezond winkelbestand van belang is voor de leefbaarheid in een dorp. Ik zou dus willen oproepen om de lokale middenstand te steunen. Koop lokaal. En wil je niet naar de winkel, laat het dan bezorgen. Ik denk dat iedere lokale ondernemer een dergelijke service verleent.”