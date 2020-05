Lokaalrheden.nl toont kracht van Rhedense ondernemers

REGIO – Vorige week ging de website www.lokaalrheden.nl live. In korte tijd werd het idee van de Rhedense Inge Butterman uitgewerkt. Samen met Ben Denekamp, vertegenwoordiger van verschillende ondernemersclubs in de gemeente, werd de site ontwikkeld. Wethouder Ronald Haverkamp toont zich blij met het initiatief. “Ik steun de oproep om lokaal te kopen van harte”, stelt hij.

Op de website zijn al heel veel lokale ondernemers overzichtelijk te vinden. Het is daarmee een site waar je bijna alles kunt vinden, bestellen of kopen en waar die spullen of diensten louter worden geleverd door lokale ondernemers.

Inge Butterman over haar idee: “Zonder lang op internet naar allerlei winkels te hoeven zoeken eenvoudig lokaal kopen. Dat vroeg een aantal burgers uit de gemeente Rheden”, legt zij haar beweegreden voor Lokaalrheden.nl uit. “Want het is natuurlijk zonde om een dieselbusje het hele land door te laten rijden om je bestelling te laten bezorgen, terwijl je het hier ook in de omgeving kunt bestellen. Niet alleen goed voor het milieu, maar zeker ook voor de werkgelegenheid.” Bovendien houdt het de plaatselijke middenstand mede in stand en voorkomt het daarmee dat sfeerloze lege winkelstraten ontstaan.

Veelzijdig Velp, de ORDS (Rheden),Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom, BIZ Rheden, BIZ Dieren en de DELS (Dieren, Ellecom, Laag-Soeren en Spankeren) zijn enthousiast over het initiatief. Lokale ondernemers hebben er baat bij als er meer producten worden verkocht via online kanalen. De website is dan wel door de coronacrisis uit nood geboren, maar biedt ook vele mooie kansen voor de toekomst.

Ook Ronald Haverkamp, wethouder economie van de gemeente Rheden, is enthousiast over Lokaalrheden.nl. “Het is van groot belang voor de leefbaarheid in onze dorpen dat een gezond winkel- en horecabestand blijft bestaan. En ik heb het dan ook over dienstverlenende bedrijven en de toeristische sector. Het is ook niet voor niets dat de gemeente zelf ook een speerpunt heeft gemaakt van lokaal kopen. Bij aankopen boven de 50.000 euro zijn we verplicht groter aan te besteden, maar tot aan dat bedrag mag ook de gemeente kiezen voor ‘eigen bedrijf eerst’. En dat doen we dan ook zoveel mogelijk en met overtuiging”, aldus Haverkamp.

Op de site is nu al van alles te vinden. Van heel veel horeca, die nog wel geen gasten in hun zaken mogen ontvangen, maar wel afhaalmaaltijden aanbieden, tot schilders en manueel-therapeuten. Van autorijschool tot kledingzaak en boekhandel. En vrijwel al die zaken leveren na bestelling via internet. Gemak dient de mens. Maar de website is ook een info-portaal voor winkels die gewoon fysiek te bezoeken zijn.

Peter Oversteegen, voorzitter van het Toeristisch Platform Z.O. Veluwezoom, ziet in Lokaalrheden.nl ook kansen voor de toeristische en recreatieve sector. “Waarom zou je, als je een maaltijd bestelt en afhaalt bij één van de vele restaurants in de gemeente, dat ook niet eens op een mooie plek in de gemeente opeten. Er zijn talloze van die plekken. Aan het veer in Dieren bijvoorbeeld of op de Zijpenberg, schitterende plekken. Overal staan van die picknicktafels. Wordt weer eens toerist in je eigen gemeente. Het is er schitterend en momenteel nog lekker rustig ook.”

Dat is de directe kans die Lokaalrheden.nl biedt, maar Oversteegen ziet het ook als een geweldige service aan de recreanten van elders, als die weer naar deze streken mogen komen. “De coronacrisis is dan misschien wel de aanleiding geweest, maar ik zou beslist niet met dit initiatief stoppen als de pandemie voorbij is. Ik roep al heel lang op om meer te genieten van je eigen omgeving en het is een prima service aan bezoekers.”

Wethouder Haverkamp blikt ook vooruit naar de periode waarin weer meer kan en mag: “Ik roep ondernemers op ons te benaderen als ze kansen zien om, binnen de bestaande regels van het RIVM, hun activiteiten verder te ontplooien. Misschien kunnen we bijvoorbeeld tijdelijk de ruimte voor terrassen na 1 juni vergroten. We willen daar als gemeente beslist in meedenken en als het mogelijk is faciliteren.”

Ondernemers kunnen zich gratis voor vermelding aanmelden via de website. Voor vragen kunnen zij e-mailen naar: info@rhedentotaal.nl of bellen met Ben Denekamp: tel. 06-53731589.

Foto: Wencel Maresch

Ben Denekamp (links) en wethouder Ronald Haverkamp bij het live gaan van de site van www.lokaalrheden.nl