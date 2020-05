Live online yogalessen

DIEREN – Omdat het nog even afwachten is wanneer zij weer les kan geven, startte yogadocente Mirjam Broekhoff in Dieren met online lessen. Door mee te doen met de oefeningen die Mirjam via internet aanbiedt, kunnen haar leerlingen ontspannen en soepel blijven. Ze geeft live lessen op dinsdagavond, woensdagmorgen en donderdagavond. Deze kunnen later ook nog worden teruggekeken. Een proefles is gratis. Aanmelden kan via www.yogametmirjam.nl of tel. 06-44812696.