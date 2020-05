Levendige ruilhandel van Klarenbeese fotoplaatjes

KLARENBEEK – Onlangs is een nieuw boek verschenen over de geschiedenis van Klarenbeek. Een redactiecommissie bestaande uit zes Klarenbekers heeft zich ingezet om een boek samen te stellen met de titel Klarenbeek in Beeld. In 64 pagina’s wordt de jonge historie belicht, met daarbij niet minder dan 216 foto’s. De plaatjes voor het boek moesten worden gespaard bij Plus Imanse en daar is inmiddels een levendige ruilhandel in ontstaan.

Een aantal Klarenbekers verzamelt foto’s en ansichten van Klarenbeek. Uit al deze verzamelingen kon met gemak een mooie collectie worden samengesteld voor het boek. De redactiecommissie werd gevormd door Ben Bloem, Dries Bosma, Tonnie Grolleman-Klomp, Marten Brascamp, Jan Roodink en Joke van Schaik. In een aantal hoofdstukken wordt door deze personen de geschiedenis van het jonge dorp belicht.

In het voorwoord wordt al gemeld dat tijdens het maken van het album al snel bleek dat er genoeg materiaal is om meerdere albums mee te vullen. Er waren alleen al genoeg foto’s van bijzondere en markante personen om een boek te vullen. De commissie pretendeert niet volledig te zijn, met dit album maar hoopt op deze manier een leuke impressie te geven van Klarenbeek.

De naam Klarenbeek duikt voor het eerst op in 1732. Toen stichtte ene Teunis Jansen Pluim een kopermolen aan de Beekbergse Beek, vermoedelijk op de plek waar nu Tonny Brugman aan de Polveensweg woont. Het was een leeg gebied, maar wel belangrijk omdat het van oudsher op de grens lag van wat nu de gemeenten Apeldoorn en Voorst zijn.

Kort na 1800 veranderde het allemaal. De woeste gronden kwamen tot ontwikkeling. Er kwam een echte school. De kopermolen groeide uit tot een van de grootste in Nederland. De welvaart steeg. Er kwamen kerken, een bank, een molen, scholen, landbouwcoöperatie en cafés. Dit alles heeft geleid tot het bloeiende dorp dat Klarenbeek nu is.

In het boek staan foto’s van landschappen en buurtschappen waarbij ook De Kar en het Hooiland worden gerekend. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de familie Krepel met sigarenkistjes en de deurenfabriek. Weg, water en spoor krijgen ook aandacht. Ook de twee scholen en twee kerken met evangelisatiegebouw komen aan bod. Klarenbeek heeft niet veel markante gebouwen. Wel is er een tolhuis, Huize Klarenbeek, station en Het Woud.

In het hoofdstuk Werken en Ondernemen krijgen de zaken van Klarenbeek de aandacht. Ook wordt een aantal bijzondere gebeurtenissen belicht. De samenstellers van Klarenbeek in Beeld geven ruim aandacht voor bekende Klarenbekers, zoals aannemer Johan Buitenhuis. Wellicht de meest verdienstelijke inwoner uit de geschiedenis. Niet voor niets werd hij de burgemeester van Klarenbeek genoemd. Theo Jans was ook wijd en zijd bekend en zette het dorp op de kaart.

Klarenbeek heeft jaarlijks mooie evenementen. Deze krijgen in het boek, zoals het carnaval, ook ruime aandacht. Er zijn ook veel verenigingen en vrijwilligers waarvan velen in het boek genoemd worden. Tot slot een stukje in de streektaal onder de noemer: Wule proat dialect.

Foto: Een foto van het hulppostkantoor. Dit is een van de 216 verzamelplaatjes van het Klarenbeekse boek