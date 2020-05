GIESBEEK – De natuur laat zich niet tegenhouden door iets als een coronacrisis. Het is volop lente, de bomen zijn weer groen, bloemen en planten zijn in bloei en jonge dieren worden geboren. Fotografe Sandra Waller Diemont kreeg in het Arnhemse Sonsbeekpark dit schattige eendje voor de lens. Ze hoopt dat hij in deze rare tijden bij veel mensen een glimlach op het gezicht kan toveren.

Foto: Sandra Waller Diemont