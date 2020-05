Laag-Soeren herdenkt

LAAG-SOEREN / RHEDEN – Bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei op het Rozenbos in Rheden zijn altijd meerdere organisaties uit Laag-Soeren aanwezig. Met het niet doorgaan van de gemeentelijke herdenking is gezocht naar een andere invulling om hen te eren die hun leven gaven voor onze vrijheid. Soerens Belang en de Oranjestichting Laag-Soeren vonden elkaar direct in het idee om een bloemstuk te leggen namens alle inwoners van Laag-Soeren. Het bloemstuk is maandagmiddag 4 mei in stilte gelegd op het Rozenbos in Rheden.