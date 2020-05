Kunstwerk als bedankje voor de gemeente

DE STEEG – Kunstenaar Gerd Renshof uit Dieren kwam donderdag 14 mei naar het gemeentehuis in De Steeg. Hij bood wethouder Ronald Haverkamp een kunstwerk van eigen hand aan als dank voor de begeleiding en financiële ondersteuning door de gemeente tijdens de coronacrisis.

Gerd Renshof is oprichter en hoofddocent van Academie Renshof, een toonaangevende particuliere schilderacademie. Via de gemeente Rheden ontving hij een bijdrage vanuit de Rijksregeling Tozo, één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrsisis. Na de afhandeling van zijn aanvraag bood Renshof de gemeente spontaan een schilderij aan uit eigen collectie.

Wethouder Ronald Haverkamp en de heer Gerrald Suur (teamleider Werk) namen het schilderij donderdag in ontvangst. Zij waardeerden dit gebaar enorm. “Ik stel het zeer op prijs dat de heer Renshof op deze manier zijn dankbaarheid laat zien voor het team dat met de aanvraag bezig is geweest. We doen ons best als gemeente om in deze moeilijke tijd ondernemers zo goed en zo snel mogelijk te helpen. En dan is het erg prettig om te horen dat een ondernemer dat waardeert en op deze manier zijn tevredenheid laten zien”, aldus Haverkamp (links op de foto).

Het schilderij wordt opgenomen in de kunstcollectie van de gemeente Rheden en krijgt een mooi plaatsje in het gemeentehuis.