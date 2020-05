Kunst voor het raam voorloper op WieKentRheden

RHEDEN – Op 12 en 13 september houdt Stichting WieKentRheden een cultureel weekend in het dorp Rheden. De organisatie buigt zich momenteel over aanpassingen aan het programma, zodat het past binnen de anderhalvemetersamenleving. Er is al een start gemaakt met ‘kunst voor het raam’.

Via ‘kunst voor het raam’ kan iedereen in eigen omgeving kunst bekijken, zoals bijvoorbeeld bij kunstgalerie Achterdertig. Bij Veerweg 40 hangen in de vitrine van de voormalige horlogerie onder andere tekeningen en schilderingen van de Velpse kunstenaar Edward Brantsen en aan de Pinkelseweg 14 hangt werk van de bewoonster, beeldend kunstenaar Patti Wiebers. Ook aan de IJsselsingel (nr 142) is al kunst gesignaleerd: blauwdrukken van bewoner fotograaf Wim de Knegt. De organisatie hoopt dat de kunstroute zich als een olievlek uitbreidt.

Naast ‘kunst voor het raam’ wordt nagedacht over een programma met straatmuzikanten, -poëzie, -theater en afhaaleten. Kunstenaars, muzikanten, theatermakers, dichters en anderen die mee willen doen, kunnen zich aan te melden bij anjavhal@hotmail.com.