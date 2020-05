Kransen leggen op 4 mei in Rozendaal

ROZENDAAL – Gewoonlijk wordt in Rozendaal op 4 mei in de kerk een herdenking gehouden, gevolgd door een kranslegging op de begraafplaats. Dat kan dit jaar niet doorgaan, maar de gemeente wil deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. “Ook in deze bijzondere tijd hechten we er waarde aan om gevallenen in oorlogs- en conflictsituaties te herdenken”, schrijft burgemeester Ester Weststeijn in de gemeentelijke publicatie In de Roos.

En dus leggen alleen het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van de oranjevereniging, kinderburgemeester Annemijn en vertegenwoordigers van Amnesty Velp-Rozendaal ‘s avonds wel een krans op de begraafplaats. Dit doen zij na elkaar, zonder elkaar te ontmoeten, zodat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn. Iedereen neemt om 20.00 uur zelf de twee minuten stilte in acht.

De burgemeester vraagt inwoners dan ook om op 4 mei niet rond 20.00 uur naar de begraafplaats te komen. “Natuurlijk staat het u vrij om later die avond of de dagen erop alsnog de begraafplaats te bezoeken”, aldus Weststeijn.

Vanaf de avond van 4 mei is online een video te bekijken, gemaakt door de gemeente Rozendaal, waarin samen wordt herinnerd en herdacht. Deze is te vinden op het YouTube-kanaal van de gemeente Rozendaal.