Koop lokaal in Brummen via eigen website

BRUMMEN – In de huidige economische situatie hebben lokale ondernemers het niet makkelijk. Daarom doet de middenstand een oproep om vooral bij de winkels in eigen dorp te blijven kopen. De website www.kooplokaalbrummen.nl maakt dit ook mogelijk voor mensen die liever niet de winkels ingaan.

Kooplokaalbrummen.nl is een platform waar elke ondernemer in de gemeente zich gratis bij aan kan sluiten. In deze webwinkel kunnen zij hun producten presenteren en aangeven wat zij voor bijzondere diensten aanbieden in deze coronatijd, zoals thuisbezorgen van de aankopen of het aanbieden van bezorgmaaltijden. Klanten kunnen via de homepage eenvoudig een keuze maken voor de dienst of het product dat zij zoeken en zo rondkijken bij de verschillende deelnemende ondernemers.

Kooplokaalbrummen is gestart door Met Gezond Boerenverstand, met ondersteuning van BC Webdesign. Deze digitale specialisten hebben besloten om de bouw, het onderhoud en een persoonlijke helpdesk te sponsoren. De hosting van het platform wordt gesponsord door Exonet.

“Zowel bedrijven, horeca en winkeliers als de inwoners hebben baat bij een sterke lokale economie. Zo blijft de stad leefbaar en vitaal en blijft bovendien de werkgelegenheid op peil”, zeggen de initiatiefnemers. “We kunnen elkaar goed en eenvoudig helpen. Door precies hetzelfde uit te geven, maar op een net iets andere manier.”