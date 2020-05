‘Klokken van hoop en troost’ hebben anderhalvemaand lang geluid

DOESBURG – Vanaf 18 maart luidden de kerkklokken in Doesburg en Angerlo elke woensdagavond hun ‘klokken van hoop en troost’. Dit is op 5 mei voor het laatst gebeurd, aan het luiden is nu een eind gekomen.

De klokken werden geluid als een hart onder de riem voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen die ziek of alleen zijn. De klokken werden ook geluid als uiting van respect en waardering voor alle mensen die zich dag in dag uit inzetten voor de gezondheid en veiligheid van hun medemens. Het initiatief kwam van de Paradijskerk in Rotterdam en werd door vele kerken in Nederland overgenomen. Zo ook de kerken in Doesburg en Angerlo.

Nadat er op dinsdag 21 april meer duidelijkheid kwam over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, hebben de kerken besloten dat het nu ‘goed is om de klokken van hoop en troost voor nu te beëindigen.”

“De fase waarin alles ‘normaal’ is, zal misschien nog een tijd op zich laten wachten, maar de fase die nodig is om daar te komen gaat beginnen. Dat zijn hoopvolle tekens. Met de ‘klokken van hoop en troost’ hebben we niet anders gewild dan dat mensen de hoop op zulke momenten niet zouden verliezen”, aldus de mensen achter de actie in Doesburg en Angerlo.