Kleuren bij Ons Raadhuis

VELP – In Ons Raadhuis in Velp is de animo om activiteiten om te buigen naar een online-versie nog niet zo groot. Toch is er behoefte aan het voortzetten van activiteiten. Of in elk geval aan contact houden met de activiteit, de groep en de docent. Dat kan ook zonder een online-les, blijkt uit de manier waarop de kleuractiviteiten worden voortgezet.

In Ons Raadhuis zijn de activiteiten creatief kleuren en realistisch kleuren populair. Omdat Ons Raadhuis vanwege de corona-crisis is gesloten, heeft docente Angélique Krijnen een alternatief georganiseerd om deelnemers de gelegenheid te geven verder te kleuren. Aan het begin van de maand kiest zij een nieuw thema. Dat is in mei Chagall, als onderdeel van een Chagallproject dat dit jaar in Ons Raadhuis wordt uitgevoerd. Zij mailt een kleurplaat en een voorbeeld aan de deelnemers. Mensen die niet kunnen printen, kunnen de prints bij winkel Storm, in de Overtuin, in Velp kopen. Een groot deel van de deelnemers kleurt nu thuis lekker door tot het weer in Ons Raadhuis kan.