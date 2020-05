DOESBURG – Net als elders in het land zijn maandag 11 mei ook in Doesburg de basisscholen weer geopend. Zo ook OBS de Wetelaar in Beinum. De kinderen werden hier maandagochtend welkom geheten. Op ludieke manier kregen zij, op afstand, een hand van hun leerkracht. Zo werd op een grappige manier meteen duidelijk hoever die anderhalve meter afstand nou precies is.

Foto: Henk Kuipers