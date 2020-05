Kindercoach uit Rheden biedt een luisterend oor voor ouders

RHEDEN – Normaal gesproken is kindercoach en leerkracht Danielle Willemsen (44) uit Rheden druk met haar praktijk Schommelstoel in Rheden. In deze coronatijd heeft zij zich aangesloten bij de telefonisch hulplijn van het Kindercoachgilde, waar ouders terechtkunnen met hun vragen en zorgen.

De telefonische ouderhulplijn is een initiatief van branchevereniging Kindercoachgilde. In Gelderland zijn dertig kindercoaches dagelijks kosteloos bereikbaar, ook in het weekend. “Gedurende deze corona-tijd merken wij kindercoaches dat er meer botsingen ontstaan binnen gezinnen. Kinderen raken verveeld, zitten meer achter de televisie dan eigenlijk gewenst en ruzies tussen broers en zussen lopen op. Soms loopt voor ouders de emmer over en kan iets escaleren”, zegt Willemsen. “Met dit initiatief willen wij alle ouders in Gelderland te woord kunnen staan als zij iets kwijt willen, even stoom moeten afblazen of gewoon even met iemand anders praten of sparren, dat is meestal al genoeg.”

Op www.kindercoachgilde.nl/gelderland staat een overzocht van alle deelnemende kindercoaches in de provincie Gelderland. Hier is ook het nummer van Danielle Willemsen te vinden en de tijden waarop zij bereikbaar is.