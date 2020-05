Katholieke Illustraties te geef

ELLECOM – Bij het opruimen stuitte Joop Zijlsta uit Ellecom op een flinke stapel Katholieke Illustraties, om precies te zijn de jaargangen van 1951 tot en met 1962. Dit katholieke weekblad werd in de 101 jaar van zijn bestaan goed gelezen. De uitgave stopte in 1967. Zijlstra heeft negen dozen vol met deze historische krant en hoopt dat er iemand is die hier belangstelling voor heeft. “Ik kan ze met het oud papier meegeven, maar het zou kunnen dat er iemand geïnteresseerd is in de oude weekbladen, misschien zelfs wel uit enig wetenschappelijk oogpunt”, zegt hij. Zijlstra heeft de dozen om niet in handen gekregen en ze kunnen ook om niet door naar een volgende eigenaar. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met Zijlstra via tel. 0313 – 419 213.