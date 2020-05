Kasteeltuin Middachten weer open

DE STEEG – Vanaf woensdag 3 juni gaat de kasteeltuin van Middachten in De Steeg weer open. De medewerkers en vrijwilligers staan te popelen om weer bezoekers te mogen ontvangen. Uiteraard volgt Middachten de richtlijnen van de overheid en de RIVM. Zo kan iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houden en in goede gezondheid en veiligheid de tuin bezoeken en een kopje koffie of thee drinken op het terras bij de oranjerie.

De tuin van Middachten is een van de best bewaarde kasteeltuinen van Nederland. Er zijn drie eeuwen tuingeschiedenis zichtbaar én ze zijn een lust voor het oog. In de zomer betoveren zestig verschillende klim- en struikrozen de bezoekers met heerlijke geuren. Verder is er onder meer een kruidentuin, een kleurrijke vaste plantenborder en een openluchttheater met coulissen van taxushagen. Ook staan er een aantal bijzondere bomen, zoals een 150 jaar oude Libanonceder en een treurkastanje.

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de renovatie van de Oostparterre in de tuin. De Oostparterre is weer in oude luister hersteld: de parterre is verdiept en ingezaaid met gras, de oude zandstenen muurtjes zijn teruggebracht en het vak tussen de Rozentuin en de Oostparterre is voorzien van nieuwe beplanting en paden. In de loop van dit jaar wordt verder nagedacht over de toekomstige invulling van het verdiepte gazon. Het idee is om een nieuwe, vierde tijdlaag, toe te voegen met een stempel anno eenentwintigste eeuw.

Voor gezinnen met kinderen is een speurtocht door de tuin ontwikkeld, met allerlei doe-opdrachten onderweg. De kinderen tellen bijvoorbeeld het aantal rozensoorten in de rozentuin, spelen een potje croquet, lossen een rebus op en zoeken de Libanonceder.

De tuin is open van 3 juni tot en met 30 september, van woensdag tot en met zondag tussen 12.30 en 16.30 uur. Bij grote belangstelling worden deze tijden later mogelijk verruimd. Het kasteel blijft deze helaas zomer gesloten. De entree tot de tuin bedraagt 6 euro. Kinderen tot en met 12 jaar en Vrienden van Middachten hebben gratis toegang. Vooraf reserveren is niet nodig.

Foto: Nicole Burgers

www.middachten.nl