Kasteel Ter Horst verrijkt met nieuwe koepel

LOENEN – Onlangs is de wens van de stichting Wijnand Hacfort werkelijkheid geworden. Bij de algehele restauratie van het kasteel Hackfort in Loenen, dat bijna afgerond is, kon ook een nieuwe koepel (lantaarn) op het dak boven het trappenhuis worden gerealiseerd. Het origineel was lang geleden verdwenen door een fikse storm. Om waterinslag te voorkomen, werd toen snel voor een provisorische afdichting gekozen met golfplaten.

Bij de rondleiding door de gidsen van de stichting was de lelijke koepel een doorn in het oog. Maar helaas ontbraken de financiële middelen om een nieuwe te laten maken. Met de restauratie kon eigenaar Alexander Russelman wat geld vrijmaken en de stichting, die ijvert voor het behouden van het eeuwenoude kasteel, kon ook een forse bijdrage leveren. Dit geld was verdiend met de rondleidingen, verkoop van producten in het kasteelwinkeltje en ontvangst van groepen. De vernieuwing van de koepel was voor de restaurateurs een fikse klus, maar het resultaat mag er zijn, evenals de restauratie van het kasteel dat nu weer (bijna) in volle glorie te zien is.

Helaas kwam er met de rondleidingen een kink in de kabel. Ook het bestuur en eigenaar Russelman zien zich genoodzaakt de coronamaatregelen op te volgen. Voorlopig zijn alle rondleidingen tot 1 september afgelast. Wel zijn (telefonisch) bij de bestuursleden de bekende kasteeljams te bestellen.