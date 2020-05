Kaartenactie winkel De Plek

DIEREN – De Christelijke boek- en cadeauwinkel De Plek in Dieren heeft een kaartenactie om te vieren dat de winkel na een paar weken sluiting weer open kan zijn. Klanten kunnen een kaart uitkiezen voor iemand die zij een warm hart toedragen en deze ter plekke schrijven. De medewerkers van De Plek zorgen ervoor dat de kaart binnen Nederland wordt bezorgd. Dit is voor de klant helemaal gratis. “Op deze manier willen we de verbondenheid met elkaar in deze moeilijke tijden benadrukken. Wij dragen daar graag een steentje aan bij”, aldus de medewerkers van De Plek. Ook is er een weggeeftafel in de winkel met spulletjes om uit te zoeken en iemand blij te maken.