Jongerenwerk Rijnstad en Ons Raadhuis brengen ouderen persoonlijke kaart

VELP / ARNHEM – Arnhemse jongeren beschreven honderd kaarten met een persoonlijke boodschap over vrijheid. Deze kaarten zijn, samen met wat lekkers, rondgebracht bij ouderen in Velp en Arnhem.,

Onder het motto ‘Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij 75 jaar vrijheid’ beschreven jongeren uit Arnhem op 4 mei maar liefst honderd kaarten. Op deze kaarten schreven zij wat vrijheid voor hen betekent. Want ook al is die vrijheid er in Nederland al 75 jaar, als je om je heen kijkt in de wereld zie je dat dat niet vanzelfsprekend is. Real Concepts uit Velp ontwierp de kaarten, bedacht de uitnodigende tekst en drukte de kaarten. Dit alles geheel belangeloos.

De oorlog heeft een enorme impact gehad op mensen die het hebben meegemaakt, mensen van 75 jaar en ouder. jongere mensen kregen vaak als kind de verschrikkingen via hun ouders mee. In Ons Raadhuis in Velp, activiteiten- en ontmoetingscentrum voor mensen van 55 jaar en ouder, komen veel herinneringen boven bij de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Verhalen over de evacuatie van Arnhem maken veel los. Veel mensen zijn in Velp terechtgekomen, omdat zij niet meer terugkonden naar hun kapotgeschoten en geplunderde huizen in Arnhem.

De jongeren van Rijnstad Jongerenwerk schreven dit kaartje als steun voor de ouderen in deze tijd van beperkingen in vrijheid. Maar liefst honderd ouderen uit Arnhem en Velp kregen op 5 mei de kaarten thuisbezorgd door vrijwilligers van Ons Raadhuis. Samen met wat plakjes bevrijdingscake, gebakken door vrijwilligers. Voor veel ouderen was het bezoek een grote verrassing. Zomaar een echt mens voor de deur, en dan nog wel met een praatje, iets lekkers en een lieve kaart. Bij sommigen kwamen de tranen van eenzaamheid naar boven. Het gebaar heeft al deze honderd mensen enorm goed gedaan.

Deze samenwerking tussen Jongerenwerk Rijnstad en Ons Raadhuis kwam tot stand door de Arnhemse Uitdaging. Het was een prachtige en indringende manier voor iedereen om stil te staan bij Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in 2020, het corona-jaar, meldt de organisatie.