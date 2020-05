Jonge gans gered van visdraad

DOESBURG – Zaterdag 2 mei werd de brandweer van Doesburg om 12.18 uur opgeroepen voor een dier in nood aan de Koppelweg. Bij de vijver aldaar bleek een jonge gans met zijn poten in visdraad verstrikt te zijn geraakt. Het had nogal wat voeten in de aarde om het beestje te pakken te krijgen. Twee brandweermannen met waterdichte pakken liepen door de vijver om het onfortuinlijke beestje te vangen en dit lukte vrij snel. Nadat de brandweermannen het draad verwijderd hadden, werd de jonge gans in een doos geplaatst in afwachting van de dierenambulance, die verder zou kijken of er nog meer verwondingen waren.

Foto: Hanny ten Dolle