Jeugd sc Rheden weer het veld op

RHEDEN – Na enkele weken niet hebben kunnen voetballen, mocht de jeugd van Sportclub Rheden afgelopen week weer lekker het veld op. De kinderen meldden zich vol enthousiasme bij hun trainers. De afgesproken coronamaatregelen werden keurig in acht genomen en onder het toeziend oog van een drietal coronacoördinatoren werd er al snel als vanouds gepasst, gedribbeld en op doel geschoten.

De voorbereidingen om ook de senioren te laten starten zijn inmiddels in volle gang.

Kinderen die kennis willen maken met voetbal, zijn vanaf vijf jaar welkom bij sc Rheden. Aanmelden kan via aanmelden@scrheden.nl.