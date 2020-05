Jeugd Loenermark kan weer ‘de wei’ in

LOENEN – De jeugd van Loenermark kan weer aan de slag. Sinds woensdag 29 april kunnen de mini’s tot en met de JO12 weer trainen. De trainers zullen via de apps kenbaar maken op welke dagen en tijden getraind gaat worden. Ook jongens en meisjes tot en met twaalf jaar die geen lid zijn, mogen de komende tijd mee komen spelen.

Voor de JO14, JO17 en JO19 ziet het bestuur van de Loenense voetbalvereniging nog geen mogelijkheden om de trainingen te hervatten. De reden daarvoor is dat spelers in deze leeftijdscategorie wel gebonden zijn aan de anderhalve meter afstand. Partijvormen zijn daardoor al niet mogelijk.

Het sportcomplex blijft tot nader order gesloten, zoals alle sportparken in Nederland. Er wordt slechts een uitzondering gemaakt voor de sportende kinderen en de leiding. Zowel Loenermark als mensen die het complex betreden, riskeren een flinke boete. De kantine en kleedkamers van Loenermark in het Lonapark blijven voorlopig gesloten. De kinderen nemen zelf water mee, douchen thuis en kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen het toilet gebruiken.

Ouders/verzorgers mogen de training niet bijwonen. Ze kunnen de kinderen afzetten op de parkeerplaats. De spelers kunnen via het poortje bij het Ziggo-huisje het terrein op. Het hek aan de Molenalleen blijft gesloten.

Jongens en meisjes die geen lid zijn, maar wel mee willen doen in hun leeftijdscategorie, kunnen zich aanmelden via tjc@vvloenermark.nl of bij Jeroen Klomp, tel. 06-23645785.