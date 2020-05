Jeugd kan weer korfballen bij Sios ’61 Velp

VELP – De trainingen van korfbalvereniging Sios ’61 in Velp zijn weer begonnen. Met gepaste maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM en de regering kan de jeugd weer volop bewegen op het veld van de club.

De trainers en de kinderen hadden er weer zin om lekker te sporten. Buiten op het gras van sportpark Overhagen, vlakbij het Biljoen, genoten de kinderen ervan een balletje met elkaar te gooien en te schieten op de korf.

Het zaalseizoen was erg succesvol maar werd helaas voortijdig afgebroken. De A-jeugd was toen al kampioen van hun poule. Een dik verdiend kampioenschap met erg goed verzorgd spel en heel veel doelpunten. De korfballers hopen dat de wedstrijden na de zomervakantie weer door kunnen gaan.

Kinderen die mee willen trainen met de jeugd van Sios ’61, is elke vrijdag welkom. De jongste spelers trainen van 18.45 tot 19.45 uur, de B- en A-jeugd van 19.00 tot 20.00 uur. Aanmelden hiervoor kan via info@sios61.nl.

www.sios61.nl