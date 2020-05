IVN zoekt particulieren die Tiny Forest willen

REGIO – IVN Gelderland zoekt vijftien particulieren die een Tiny Forest aan willen leggen in hun achtertuin. Hierbij krijgen zij ondersteuning vanuit IVN, waaronder een cursus in de plantmethode en een financiële bijdrage.

Een Tiny Forest is een inheems minibos dat biodiversiteit stimuleert en een fijne plek is voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Particulieren moeten minimaal 100 vierkante meter tuin ter beschikking hebben. Ook verenigingen en stichtingen kunnen zich aanmelden. De aanleg van vijftien particuliere Tiny Forests in Gelderland wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.

In Nederland zijn de afgelopen jaren zo’n 65 Tiny Forests gerealiseerd in samenwerking met gemeenten. Ook meerdere particulieren in Nederland hebben hun eigen minibos aangelegd.

Gelderlanders kunnen zich tot en met 24 mei aanmelden op ivn.nl/tiny-forest-achtertuin. Een motivatie is onderdeel van de aanvraag. Daarnaast is er een aantal voorwaarden: een particulier moet minimaal 100 vierkante meter eigen grond beschikbaar hebben, een eigen bijdrage te besteden hebben en van plan zijn om voor maart 2021 te planten. Bij geen eigen grond is het belangrijk dat er toestemming is van de grondeigenaar.