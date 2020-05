Inzamelactie voor armste inwoners Chennai

ELLECOM – “Als er nu niet wat gebeurt, zullen heel veel mensen in sloppenwijken sterven.” De noodkreet die Gerard Helmink uit Ellecom een paar weken geleden uitte, heeft effect gehad. Met zijn Stichting Sari zamelt hij geld in om de bewoners van de sloppenwijken in het Indiase Chennai te helpen en de teller loopt lekker op.

Stichting Sari helpt doorgaans bij het bouwen van scholen voor kansarme kinderen. In Chennai wonen tienduizenden gezinnen in sloppenwijken en voor hen is de toestand sinds het uitbreken van corona onhoudbaar. “Deze mensen hebben helemaal niets meer. Normaal staan ze op ophaalplekken aan de rand van de wijk, om als dagloner aan de slag te gaan. Nu dreigt er een ramp waarbij ‘s nachts veel mensen dood op diezelfde plek worden neergelegd om opgehaald te worden”, aluds Helmink. De mensen kunnen de wijk niet uit om te werken of te bedelen en hebben dus geen inkomen.

Stichting Sari begon een inzamelingsactie om plaatselijke hulpverleners te ondersteunen. En met succes. De teller staat inmiddels op 12.000 euro. Stichting Sari werkt samen met Uma en Muthuram, oprichters van de Suyam Charitable Trust. Zij helpen de armsten in Chennai aan scholing. Op dit moment probeert het stel met vrijwilligers zoveel mogelijk mensen in de sloppenwijken van eten te voorzien (foto). Stichting Wilde Ganzen verdubbelt het bedrag, waardoor er ruim 20.000 euro aan voedsel kan worden ingekocht en verdeeld.

Gerard Helmink, tel. 0622415328

stichtingsari@gmail.com