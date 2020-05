Inwoners kunnen een rol spelen in Rhedens stripboek

GEM. RHEDEN – Het stripboek over de geschiedenis van de gemeente Rheden krijgt steeds meer vorm. Inwoners krijgen nu de kans om een rolletje te spelen in het verhaal over hoofdrolspeler Meander.

Het stripboek over Meander verschijnt eind dit jaar. Er wordt hard aan gewerkt door striptekenaar Irene Berbee en verhalenschrijver Marq van Broekhoven. Het verhaal gaat over Meander, een klein onsterfelijk boswezen dat leeft in de oneindige bossen van de Veluwezoom. Samen met Xander speelt hij de hoofdrol in een strip over de gemeente Rheden en haar inwoners. In dit avontuur nemen ze lezers mee door de geschiedenis, die begint op de smeltende gletsjers van het nog jonge IJsseldal. Lezers ontmoeten de eerste inwoners van Rheden, ze zijn er bij als de Franken een goudschat verbergen en gaan op audiëntie bij stadhouder Willem III. Met zijn reis door de tijd, vertelt Meander over de geschiedenis van de gemeente Rheden.

Om de financiering van de strip rond te krijgen, bieden de makers inwoners van de gemeente de kans een rol te spelen in de strip. Maximaal 25 mensen kunnen een rolletje krijgen als stripfiguur. Dat kan in de Romeinse tijd zijn of bijvoorbeeld in het jaar 1800. Dit kost 100 euro per persoon, waarmee de totstandkoming van het stripboek wordt gesteund.

Mensen die als personage vereeuwigd willen worden in het stripboek over Rheden, kunnen een mail sturen naar erfgoed@rheden.nl.