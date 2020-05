Integrale regionale kerkenvisie in de Liemers

DOESBURG / ZEVENAAR – De gemeenten in de Liemers en Doesburg willen kerkgemeenschappen en inwoners van hun steden en dorpen ondersteunen om te komen tot een duurzaam toekomstperspectief voor de leegkomende of leegstaande kerkgebouwen. De gemeenten vragen de hiervoor beschikbare rijksbijdrage aan van 25.000 euro per gemeente. Door de krachten en de middelen te bundelen wordt ingezet op een regionale en integrale kerkenvisie.

In Nederland is de ontkerkelijking al langere tijd aan de gang. Steeds meer kerken sluiten hun poorten en/of krijgen een andere bestemming. Zo heeft begin juli 2019 het bestuur van de parochie Sint Willibrordus laten weten dat 9 van de 13 katholieke kerkgebouwen in 2021 zullen sluiten. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt daarom in de periode 2018 tot en met 2021 de ontwikkeling van integrale kerkenvisies op gemeentelijk niveau. Dit vanwege de (dreigende) leegstand van kerkgebouwen.

De kerkelijke gemeenten houden niet op bij de gemeentegrens. Zo wordt er vanuit Doesburg voor de Protestantse kerken ook gekerkt in Angerlo en Hummelo-Keppel en omgekeerd. De parochie Sint Willibrordus bestrijkt de complete grondgebieden van de gemeente Zevenaar, Duiven, Westervoort en Doesburg. Mede daarom bundelen de Liemerse gemeenten en Doesburg de krachten.

De kern van een integrale en regionale kerkenvisie bestaat uit het aangaan van de dialoog tussen alle betrokkenen: gemeenten, kerkelijke gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en inwonerorganisaties. Doel is om gezamenlijke en gedragen strategische keuzes te maken over een haalbare toekomst voor de kerkgebouwen in de regio.