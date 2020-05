Ingetogen herdenking in Doesburg

DOESBURG – Zoals overal in Nederland werd ook in Doesburg de herdenking op 4 mei ingetogen en zonder publiek gehouden. Alleen burgemeester Loes van der Meijs en een paar leden van het 4-5 mei comité waren aanwezig. Om toch alle mensen erbij te betrekken, werd de plechtigheid rechtstreeks uitgezonden via DoesburgTV. Natuurlijk werd wel de taptoe live geblazen, door een lid van het Muziekcorps der Voormalige Schutterij, maar het Wilhelmus kwam nu via een opname. Ondanks, of misschien juist wel doordat, het zo anders was als gewoonlijk, was het toch een indrukwekkende herdenking.

Foto: Hanny ten Dolle