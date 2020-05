Inbraak in telefoonwinkel

EERBEEK – Tussen maandag 4 mei 17.45 uur en dinsdag 5 mei 2020 3.45 uur is er ingebroken in een telefoonwinkel aan de Coldenhovenseweg te Eerbeek. de daders zijn binnengekomen door het raam van een bovenlicht open te breken. De winkel is doorzocht, de politie weet nog niet wat er is weggenomen. Die nacht zijn tussen 3.30 en 3.45 uur mensen en een voertuig gezien bij het pand. De politie van Brummen doet op Facebook een oproepje aan getuigen. Mensen die iets verdachts hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie.