In de file voor de pont

DIEREN – Het is Hemelvaartsdag, alle evenementen zijn afgelast en het is prachtig weer. Dan stappen wij Nederlands op de fiets. Of op de motor. En aangezien de meeste fietsers dan niet voor de grote weg gaan, maar kiezen voor de kleine weggetjes door het bos en tussen de weilanden, ontstaan er op sommige plekken opstoppingen. Zoals hier bij het veer in Dieren. Donderdagmiddag stond er een flinke file van vooral fietsers die de oversteek wilden wagen naar de Bronckhorster kant van de IJssel. Ook bij het veer tussen Lathum en Rheden moesten passagiers een poosje wachten voor zij overgezet konden worden en dat zal in Brummen niet anders zijn geweest. De meeste mensen hielden keurig afstand en gelukkig was het lekker weer, wat het een stuk minder erg maakte om even te wachten voordat de reis aan de andere kant van de IJssel kon worden voortgezet.

Foto: Wencel Maresch