Ik vind: Zorg beter voor de zorgverlener

Nu, in deze roerige coronatijd, wordt pas echt duidelijk hoe belangrijk zorgverleners zijn. Zij werken nu keihard aan bestrijding van het virus. Zij zorgen voor ons. Maar zorgden wij voor hen? Nee, de afgelopen jaren steeg hun werkdruk, maar hun lonen stegen niet. Ze kregen minder collega’s en nog minder tijd om hun werk te doen door bureaucratische rompslomp.

Door marktwerking is de zorg uitgehold: verzorgingshuizen sloten hun deuren, het aantal plekken in de GGZ nam af en op de jeugdzorg werd flink bezuinigd. Ziekenhuizen werden bedrijven. De gevolgen van die bedrijfsmatige zorg worden nu pijnlijk duidelijk. Ziekenhuizen gingen failliet en voorraden, bijvoorbeeld van mondkapjes, werden niet op peil gehouden.

Wilt u ook dat de zorg in Nederland goed functioneert? Vindt u ook dat zorgverleners naast het applaus en onze waardering hogere lonen verdienen? Ziet u ook hoe mensen lijden onder bezuinigingen en vergaande bureaucratie? Teken dan onze petitie op doemee.sp.nl/zorg. Samen kunnen we invloed uitoefenen en pleiten voor investeringen, zodat deze crisis iets goeds oplevert: de verbetering van onze zorg. En de verbetering van de positie van onze zorgverleners. Dat hebben ze wel verdiend, nietwaar?

Nicole Hammink

Raadslid SP Doesburg