Ik vind: Vieze papiertjes in het bos

Bijna dagelijks wandel ik in de fraaie bossen bij Dieren. Vooral de laatste weken was het een genot om het jonge groen te zien ontluiken.

Het is daarom jammer dat de schoonheid van het bos op veel plaatsen ontsierd wordt door rondslingerende witte toiletdoekjes, achteloos achtergelaten door neussnuiters en/of plasdames. De boosdoeners denken misschien dat het bos deze papiertjes snel verwerkt, maar zonder tussenkomst blijven ze maanden zichtbaar.

Ik voel mij daarom elke keer genoodzaakt deze papiertjes met mijn voet onder de aarde of onder de bladeren te schoffelen. Op topdagen moet ik soms wel tien keer aan de slag.

Het zou aardig zijn, lieve plassers en neussnuiters, om na gebruik van de papiertjes deze met een simpele handeling aan het oog te onttrekken. Dat kost je ongeveer vijf seconden.

De wandelaars die na jullie komen zullen er dankbaar voor zijn!

Theo van Hees,

Dieren