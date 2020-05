Ik vind: Samen komen wij er wel door

In deze tijd van thuisblijven kun je van alles organiseren. Wel moet er nog een oplossing gezocht worden voor bezoek aan de verpleeghuizen. Eenzaam zijn is niet fijn! Voor de rest: ontvang de krant en lees, luister naar de radio, kijk televisie, maak een puzzel, leg een kaartje, pak een boek of praat, indien mogelijk, met je partner of op het balkon/galerij met je buren. Een mooie documentaire of een door jou opgenomen film opstarten kan ook. Ga eens een wandelingetje maken. Toon wat interesse in politiek, het dagelijkse nieuws, de discussies op tv, kijk of doe sport. Er valt nog dagelijks nieuws in de brievenbus.

Ik begrijp dan ook niet dat sommigen kunnen zeggen: Oh ja? Daar wist ik niks van! Onder welke tegel heb je dan gelegen? Bedenk ook dat wij een leven hebben opgebouwd waarbij alle Nederlanders én medelanders nodig waren.

Een landelijk ochtendblad meldde op 23 april in chocoladeletters op de voorpagina: Misdaadpiek asielzoekers. In dit geval had de kop ook kunnen zijn: Asielzoekers redden mensenlevens, met daaronder gehangen een positief verhaal over asielzoekers in de wereldomvattende coronacrisis. Kijk hiervoor naar tv-momenten waar dagelijks de stand van zaken aangaande dat virus wordt besproken. Wij zien dan allerlei ‘logen’, verpleegkundigen, artsen, ambulance- en schoonmaakpersoneel van niet-Nederlandse afkomst. Zij voeren voor ons ook de strijd tegen dat vervloekte virus en staan daarmee stevig in de frontlinie. Dan gaat het volgens mij niet aan dat een krant in deze crisistijd een kop levert die een negatieve uitwerking kán hebben op de maatschappij.

Dat geldt tevens voor iemand die het presteerde om in woord en beeld uit te roepen dat wij de economie op het spel zetten voor het leven van te dikke mensen of bejaarden van in de tachtig. Hoever wil/kan/mag je gaan? In mijn gedachten zet ik de volksgezondheid op de eerste plaats, met direct daarna de post economie. Sámen kunnen wij deze crisis aan. Oh ja, en vergeet niet lokaal in te kopen.

Bruno de Vries,

Eerbeek