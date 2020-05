Ik vind: Intelligente lockdown

Half maart werd Nederland ondergedompeld in een ‘intelligente lockdown’. Dat klinkt mooi en geeft ‘het land dat je geen regels oplegt’ zelfbeschikking. Maar hoe intelligent gaan burgers en overheid daar nu eigenlijk mee om?

Allereerst waren er natuurlijk de massale uitstapjes naar het strand en de coronafeestjes waar premier Rutte woedend op reageerde en minister Grappenhuis meenam die Nederland waarschuwde voor hoge boetes. Wie niet luisteren wil moet voelen en zeker als je de gezondheid van anderen bewust in gevaar brengt. Alleen jammer dat BOA’s en politie af en toe ook niet schijnen te weten wat mag en niet mag en bijvoorbeeld ook groepjes van drie mensen bekeuren, die wel degelijk anderhalve meter afstand houden.

Rutte zegt dat we volwassen om moeten gaan met het versoepelen van de maatregelen. Helaas weten veel mensen niet wat nu wel en wat niet wel mag. Ouderen op de fiets, zelf een risicogroep, waarschuwen mensen op scootmobielen die hun hondje uitlaten dat ze niet buiten mogen komen omdat ze een risicogroep zijn. Hoe intelligent is dat?

En dan de schrijnende eenzaamheid waar ouderen in verzorgingshuizen in terechtkomen. Het laatste stukje leven dat ze nog hebben wordt inktzwart. Misschien overlijden ze niet aan corona, maar alle plezier in hun leven wordt weggenomen. Dan zijn er nog de mensen die bang zijn en zichzelf opsluiten en niet verder komen dan de tuin of balkon maar ernaar snakken om er op uit te trekken.

Dan is er nog heel veel ander verdriet. Ouders en volwassen kinderen die elkaar maar mondjesmaat en op afstand kunnen zien. Elkaar niet kunnen vasthouden, knuffelen bij verjaardagen of geboortes. Je dochter die net bevallen is van je eerste kleinkind niet vast kunnen houden en de kleindochter niet in je armen kunnen houden, weet het crisisteam wat die dingen met je doen?

Ik houd me voor dat alles eens goed zal komen, al zal er veel niet ingehaald kunnen worden. De eerste weken met een baby komen nooit meer terug. Één groep wordt ongekend hard getroffen. Onze gehandicapte medemens. Ze worden letterlijk doodgezwegen en er wordt niets voor ze geregeld. Alles valt weg qua zorg en dagritmes en het water staat hen en hun naasten aan de lippen. Het wordt tijd dat het crisisteam hier heel veel aandacht aan gaat besteden, want ook zij horen in coronatijd in de maatschappij.

Marion Berends,

Doesburg