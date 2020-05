Ik vind: Herdenking Rozendaal

Als geboren en getogen Rozendaler wil ik ons gemeentebestuur een groot compliment maken voor de manier waarop het invulling heeft gegeven aan de herdenking van de gevallenen, dit jaar zo totaal anders dan anders.

De prachtige videobeelden van bekende plekken in ons dorp, van de herdenkingsmonumenten bij Terlet, de Emmapiramide, de Pinkenberg en de graven van de gesneuvelde vliegtuigbemanningen maakten op mij een diepe indruk.

Daarbij gevoegd de beelden en de zangvoordracht in de kerk, de toespraken daar en in het gemeentehuis maakten van het geheel een onvergetelijk document, waard om bewaard te blijven!

Gemeentebestuur en allen die meewerkten aan deze herdenking in coronatijd: heel veel dank!

Mannes Drosten,

Rozendaal