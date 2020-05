Ik vind: Hennepkwekerij opgerold in Dieren

Hennepkwekerij = crimineel gepleegd door criminelen die niet meer vrij horen rond te lopen op straat. Donderdagochtend werd een hennepkwekerij opgerold in Dieren, daarbij is één persoon aangehouden. Deze persoon was hier vaker aanwezig, dus sleutelhouder.

Donderdagochtend aangehouden, vrijdagavond heeft hij zijn auto alweer opgehaald. Nederlands strafbeleid? Zondagmiddag was deze sleutelhouder in het drugspand aanwezig om ‘spullen’ eruit te halen.

De politie is gebeld, maar gaf te kennen hier niets aan te kunnen doen, omdat deze persoon hier binnen mocht zijn. Maandagochtend weer de gemeente gebeld, niets aan te doen anders dan e-mail sturen naar ondermijning@rheden.nl met mijn verhaal.

De verhuurder van het drugspand gebeld, deze snapte niet dat het pand niet door politie gesloten is. Later die dag werd ik terug gebeld door de verhuurder dat deze persoon in het drugspand aanwezig mag zijn. Gemeente, politie en verhuurder geven aan dat we niet bang hoeven te zijn.

Deze criminelen weten ook wel dat ze door buurtbewoners zijn aangegeven. Wij buurtbewoners zijn wel bang.

Deze criminele sleutelhouders zijn nu al drie dagen bezig het drugspand leeg te halen, kunnen ze het materiaal weer gebruiken voor de volgende hennepkwekerij.

Mocht u een vermoeden hebben dat er ergens iets gebeurd wat niet mag, bedenk bij uzelf hoelang u in angst wilt zitten.

Ernst van Raalte,

Dieren