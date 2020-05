Ik vind: Eenzaam, een praatje over de schutting helpt

In deze quarantainetijd komt veel eenzaamheid voor. Ergens in Eerbeek in een appartementengebouw met etages wonen een 87-jarige mevrouw (een geboren Rotterdamse) en een al lang gepensioneerd Eerbeeks echtpaar naast elkaar. Enkele jaren geleden overleed de man van de bejaarde buurvrouw. Toen zijn er afspraken gemaakt betreffende het elkaar in de gaten houden. Zo serveert het echtpaar voor hun buurvrouw in de loop van de middag, via het balkon, een kopje cappuccino met een versnapering, gepaard gaande met een ‘praatje over de schutting’.

In voorgaande keren wist de 87-jarige veel over Rotterdam te vertellen. Dat bleek ook op het moment dat zij als wederdienst een dienblaadje met een jonge borrel en een glaasje rode port over de schutting aan haar buren serveerde. Terloops vertelde ze dat zij in 1932 in de buurt van het in 1953 gebouwde winkelgebied de Lijnbaan was geboren. Wat wil het geval; een dochter van haar buren had in de gerenoveerde Lijnbaan belangen vanwege haar administratiekantoor. Zij deed zaken met de gebouweigenaren cq huurders. Bij het 60-jarig jubileum werd het boek ’60 jaar Lijnbaan’ uitgebracht over de, op z’n Rotterdams gezegd, de Koopgoot. Doordat de dochter ook haar bemoeienissen had met het tot stand komen van dat jubileumboek, kreeg het Eerbeekse echtpaar eveneens een exemplaar. Er werd jaren later ook nog een tweede boek gegeven vanwege het feit dat hun 87-jarige buurvrouw daar haar jeugd had doorgebracht. Bij de overhandiging kreeg mevrouw tranen in haar ogen vanwege herinneringen aan haar geboortegrond. Het 175 pagina’s tellende boek met foto’s werd in delen door haar gelezen. Dat viel namelijk te horen aan de geluiden van herkenning. De oh ja- en de ach nee-geluiden waren op haar balkon dan ook heel goed waar te nemen. Prachtig om te horen hoe een ‘praatje over de schutting’, met een cappuccino en een glaasje port, kan worden omgezet in herinneringen en blijdschap. Hier werd ook het ‘eenzaamheidsvirus’ denk ik wel gebroken.

