Ik vind: Dit wil je

Klakkeloos overgaan op 5g is roekeloos: een zware intensivering van de straling waaraan iedereen onvrijwillig onderworpen wordt. Vodafone haalde het nieuws door al een deel van de 5g techniek over 4G masten uit te zenden.

Ken je de reclame tekst nog van een telecom provider: ‘dit wil je’? Wie wil dit nou eigenlijk echt? Wie profiteert? Wie betaalt de rekening? Happen we toe op ons nieuwe snoepje ? Of kijken we om naar elkaar ?

Er is een groeiende groep mensen die direct storende effecten ervaart bij elektromagnetische straling. Verschillende wetenschappelijke bronnen geven aan dat het effect van 5G op de gezondheid nog onvoldoende onderzocht is. Opwarming van weefsel is niet het enige effect wat straling op ons heeft.

Zolang onderzoekers nog verdeeld zijn over de schadelijkheid moeten we aan de veilige kant blijven. Er is te veel ziekte onder de mensen om nog verder te experimenteren met meer en intensievere straling.

G4, G3, G2 en gsm zijn niet meer terug te draaien omdat er afhankelijkheid is gecreëerd. Toepassingen als ‘slimme meter’, waar de infrastructuur aan is opgehangen, werken dan niet meer. Een keuze voor 5G is ook definitief. Wist u trouwens dat de lantarenpalen en bushokjes ook bij u in de buurt voorzien kunnen worden van 5G-stralers ?

Het 5G-veld in de lucht houden en zelfs rond de aarde met 20.000 satellieten vraagt een enorme toename van het energieverbruik. We proberen toch met zijn allen ons energieverbruik te beperken?

Als zelfdenkend burger, die uiteindenlijk hoe dan ook meebetaalt, wil ik graag de keuze krijgen. En geen door mij betaald experiment zonder overleg over mijn hoofd laten uitvoeren. ‘Open’ communicatie, is dat niet de kernactiviteit van de telecom?

Zullen we proberen er samen uit te komen en naar elkaar te luisteren, de dialoog aan te gaan? Het opvallend grote aantal stop5g-initiatieven die in vele gemeenten nu opstaan zijn vreedzaam en op zoek naar inspraak en overleg. Het vernielen van 5G-masten vind ik zeer spijtig en een gemiste kans voor een dialoog.

Om de publieke discussie te openen is er nu een website: rheden5gcollectief.nl, met info en links en een petitie (petities.nl, zoek op: 5G Rheden). Ook op facebook is ook een groep: rheden 5g Collectief.

Bezorgd doch hoopvol,

rheden 5G collectief

(Naam en adres bij de redactie bekend)