Ik vind: Demonstratie in Doesburg

Zaterdagavond 9 mei, demonstratie in Doesburg. Hoe intelligent is dat?

Als Nederlandse samenleving hebben we al acht weken allemaal te maken met een intelligente lockdown. De anderhalvemetersamenleving is het nieuwe normaal. We vierden Koningsdag als woningsdag, op 4 mei werden op een stille uitgestorven dam de kransen gelegd, Bevrijdingsdag vierden we online. Bij een uitvaart mogen slechts dertig personen aanwezig zijn en ook zij dienen anderhalve meter afstand te houden.

Maar: in Doesburg mag je ‘gewoon’ demonstreren met toestemming van de burgemeester. Hoe bestaat dit? Met groeiende verbijstering zagen wij als bewoners van de wijk hoe een grote groep mensen, absoluut meer dan honderd, zeer dicht op elkaar liep. Van anderhalve meter afstand was zeker geen sprake! Waarom werd er niet ingegrepen, niet gehandhaafd ?

Hoe is dit uit te leggen, want dit ging en gaat onze intelligentie te boven!

E. Bouwman,

Doesburg