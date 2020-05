Ik vind: Corona en vrijheid

Is de intelligente lockdown vrijheidsberoving of de bescherming ervan? Bij ons in Rheden zie ik mensen vrolijk afstand houden op straat en in de winkels. Met een buurt-app houden we al wekenlang serieus en met de nodige humor contact met elkaar. We kunnen frank en vrij naar buiten voor een wandeling of fietstocht. Minder goed ter been en je neemt de auto.

Pijnlijk is waar mensen getroffen worden in hun werk en inkomen. Wat gelukkig dat de kappers weer knippen. Waf afschuwelijk als je bedrijf op wankelen staat of je baan op de tocht. Lastig en verdrietig waar ouderen in de verzorging geen bezoek kunnen ontvangen. Dat is echter niet voor niets en wat worden er hier en daar prachtige oplossingen gevonden om contact met elkaar te hebben.

De regering staat steeds voor enorme beslissingen om de bevolking zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen. Dat de zorg tot nu toe niet zwaarder is belast dan de capaciteit van de ziekenhuizen toelaat, is te danken aan het beleid en de betrokkenheid van de bevolking daarin: ‘We moeten het samen doen.’ Dat hebben we gelukkig gedaan en we doen het nog. Door onze kinderen en kleinkinderen heel beperkt te zien. We spreken ze met beeldtelefoon, we horen hoe ze met de situatie omgaan en luisteren naar hun verhalen over de positieve kanten van thuiswerken, veel als gezin samenzijn en de rust van een ander levensritme. We nemen de ontspanning waar.

Dat de intelligente lockdown goed voor ons is, lijkt me zeker. Een lockdown die door het volk aanvankelijk als te soepel werd beoordeeld door de luide roep de scholen te sluiten nadat Rutte had laten weten dat die open konden blijven. ‘Het volk heeft anders gestemd’, dus we sluiten de scholen. Niet ons aangedaan door het crisisteam, maar uitvoering van de wil van een groot deel van het volk. Democratischer kan het haast niet.

Hoewel het uit modellen voortkomt, liet het RIVM weten dat er zonder de maatregelen 23.000 meer zieken op de IC’ s zouden zijn beland. Dat had niet gekund en we waren dus in afschuwelijke situaties beland geraakt.

Om onze vrijheid zo goed mogelijk te waarborgen, zijn beperkende maatregelen nodig. Ik maak een diepe buiging voor Mark Rutte en de zijnen.

Jan ter Avest,

Rheden